du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Tiffauges

Visite libre et guidée de la forteresse tout au long des deux journées. Présentation du conservatoire de machines de guerre médiévales uniques au monde

Entrée libre

Château de Tiffauges 85130 TIFFAUGES

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

