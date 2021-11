Visites chantées traite atlantique en ville avec chant boulagèl – Le Mois Kréyol Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage, 28 novembre 2021, Nantes.

2021-11-28 Rendez-vous au Mémorial de l’abolition de l’esclavage

Horaire : 11:00 12:30

Gratuit : oui Sur réservation : www.chateaunantes.fr Rendez-vous au Mémorial de l’abolition de l’esclavage

Danse et chant lyrique Un parcours du château au Mémorial avec une introduction à l’histoire de la traite nantaise accompagnée par un hommage chanté à ses victimes. Dans le cadre du Mois Kréyol et de l’exposition L’abîme, Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830. Initié par la chorégraphe et danseuse Chantal Loïal, directrice artistique de la compagnie Difé Kako, Le Mois Kréyol se déploie chaque année pour toucher des publics de toutes générations dans des territoires toujours plus larges en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins, dans des lieux prestigieux ou atypiques, pour le plaisir de tous. Le Mois Kréyol s’impose comme l’un des événements incontournables pour tous les amoureux et les curieux des cultures ultramarines. Cette 5e édition placée sous le thème « Jardins Secrets » sera l’occasion d’un premier rendez-vous à Nantes !

Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

08 11 46 46 44 http://memorial.nantes.fr contact@chateaunantes.fr https://www.chateaunantes.fr/evenements/visites-chantees-traite-atlantique-en-ville-avec-chant-boulagel/