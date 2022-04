Visites bucoliques – Hugues Kraft, son hôtel, son jardin… Musée Le Vergeur, 14 mai 2022 22:00, Reims.

Evocation de la vie de la maison et de la collection de Hugues Kraft, au sein de son jardin. Ce dernier, jardin à l’ancienne et conservatoire d’architecture, offre la possibilité d’imaginer la ville d’avant-guerre grâce à des éléments sauvés des destructions de la Grande Guerre. Lieu hors du temps qui dévoile un ensemble de végétaux et d’essences très diversifiés.

Par les guides-conférenciers du musée Hôtel Le Vergeur

Une immersion dans les intérieurs préservés d’une demeure de la grande bourgeoisie rémoise, illustrant trois siècles d’art de vivre et racontant une histoire intime du patrimoine de Reims.

https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur/

Free admission, limited number of places Saturday 14 May, 20:00, 21:00, 22:00

An immersion in the preserved interiors of a mansion of the Rémoise bourgeoisie, illustrating three centuries of art of living and telling an intimate history of the heritage of Reims.

Evocación de la vida de la casa y de la colección de Hugo Kraft, en su jardín. Este último, jardín a la antigua y conservatorio de arquitectura, ofrece la posibilidad de imaginar la ciudad de preguerra gracias a elementos salvados de las destrucciones de la Gran Guerra. Lugar fuera del tiempo que revela un conjunto de plantas y especies muy diversas.

Por los guías-conferenciantes del museo Hotel Le Vergeur

Entrada libre, plazas limitadas Sábado 14 mayo, 20:00, 21:00, 22:00

36 Place du Forum, 51100 Reims 51100 Reims Grand Est