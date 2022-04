Visites bucoliques – Hugues Kraft, son hôtel, son jardin… Musée Le Vergeur Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Visites bucoliques – Hugues Kraft, son hôtel, son jardin… Musée Le Vergeur, 14 mai 2022, Reims. Visites bucoliques – Hugues Kraft, son hôtel, son jardin…

le samedi 14 mai à Musée Le Vergeur

Evocation de la vie de la maison et de la collection de Hugues Kraft, au sein de son jardin. Ce dernier, jardin à l’ancienne et conservatoire d’architecture, offre la possibilité d’imaginer la ville d’avant-guerre grâce à des éléments sauvés des destructions de la Grande Guerre. Lieu hors du temps qui dévoile un ensemble de végétaux et d’essences très diversifiés. Par les guides-conférenciers du musée Hôtel Le Vergeur

Entrée libre, nombre de places limité

Visites bucoliques – Hugues Kraft, son hôtel, son jardin… Musée Le Vergeur 36 Place du Forum, 51100 Reims Reims Quartier Centre Ville Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:25:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:25:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:25:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Musée Le Vergeur Adresse 36 Place du Forum, 51100 Reims Ville Reims lieuville Musée Le Vergeur Reims Departement Marne

Musée Le Vergeur Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Visites bucoliques – Hugues Kraft, son hôtel, son jardin… Musée Le Vergeur 2022-05-14 was last modified: by Visites bucoliques – Hugues Kraft, son hôtel, son jardin… Musée Le Vergeur Musée Le Vergeur 14 mai 2022 Musée Le Vergeur Reims Reims

Reims Marne