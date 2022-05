Visites, balades et ateliers au jardin botanique de l’Aube Jardin Botanique de l’Aube, 5 juin 2022, Die.

Visites, balades et ateliers au jardin botanique de l’Aube

Jardin Botanique de l’Aube, le dimanche 5 juin à 10:00

Le dimanche 5 juin —————— Jardin, biodiversité, alimentation et changement climatique ———————————————————– ### Au jardin botanique de l’Aube et dans les Jardins du Perrier ### Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins : visites, ateliers, balades toute la journée sur le thème des jardins, de la biodiversité et du changement climatique – 9h00 à 10h00 : petit déjeuner au jardin : accueil et rencontre avec tous les participants – 9h30 à 10h30 : visite au jardin : à la découverte de la biodiversité au jardin. Par Allison Marshall Atger (Sources et Racines) – 10h30 à 12h00 : balade proposant une lecture du paysage entre passé, présent et futur. Une peuplade vit ici depuis des milliers d’années, les arbres, ils seront nos guides ! Par Claude Veyret (Ecologie au Quotidien) – 14h00 à 18h00 : stand : toute la journée, venez découvrir l’Atlas de Biodiversité communale et les outils de la science participative pour mieux connaitre notre territoire et sa biodiversité. Par Rémi Abel-Coindoz (Parc du Vercors) – 14h00 à 16h00 : stand : découvrez le Bokashi, un moyen pour participer à la régénération des sols en nourrissant ses micro-organismes. Par Raphael Rougy (Potagers Rares) – 14h00 à 15h00 : balade : à la découverte de la biodiversité au jardin. Visite à travers les jardins de Die pour observer la nature et trouver ensemble des pistes qui encouragent la diversité biologique dans les jardins. Par Allison Marshall Atger (Sources et Racines) – 15h00 à 16h00 : histoire ancienne et géologique des jardins et de la Drôme : comment se sont fondées ces terres aujourd’hui cultivées, sur quel substrat s’appuient nos jardins ? Par Jean-Claude Rouchouse (Sources et racines) – 16h00 à 17h00 : balade : jardin d’hier et d’aujourd’hui : comment la transformation des usages et des modes de vie se lit dans les jardins, plantes, haies et parcelles. Par Marie Marquet (Sources et Racines) – 17h00 à 18h30 : conférence-causerie : agriculture et changement climatique : enjeux écologiques de la production alimentaire à l’heure des grands enjeux climatiques. Par Vincent Paltera (Confédération Paysanne) – 18h00 : apéro partagé! amenez ce que vous voulez! Gratuit ! En partenariat avec la mairie de Die, et de nombreux invités, à découvrir sur le programme en ligne

Entrée prix libre

Accueil toute la journée au jardin : visites, conférence, stand, balade

Jardin Botanique de l’Aube Chemin de l’Aube 26150 Die Die Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00