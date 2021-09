Visites avec l’Office de tourisme de Saint-Nazaire 3 boulevard de la Légion d’Honneur 44600 St nazaire, 1 octobre 2021, St nazaire.

* **Côté visites et balades …** **- 4 musées – Saint-Nazaire Renversante** * **L’Espadon, cap sur la nouveauté !** Profondément restauré, le sous-marin Espadon propose un nouveau parcours de visite encore plus immersif. 1964 : les visiteurs sont invités à partir en mission secrète vers le pôle Nord pour une étonnante exploration sous la banquise. Nouvau parcours audioguidé pour les adultes et les enfants, disponibles en 8 langues. Lieu : Écluse fortifiée, avenue de la Forme écluse. Adulte 11 €, 4-17 ans 5,50 € tarif réduit 9 €. * **Escal’Atlantic, l’aventure des paquebots** Embarquez pour une grande aventure transatlantique à bord des paquebots de légende. Explorez ponts, cabines et coursives et découvrez des objets authentiques exceptionnels. Un parcours immersif pour toute la famille, une expérience inoubliable. Lieu : Escal’Atlantic, base sous-marine, bd de la Légion d’Honneur. Adulte 14 €, 4 – 17 ans 7 €, tarif réduit 12 €. * **EOL Centre éolien, dans l’air du temps** EOL Centre éolien est le tout premier site de visite entièrement dédié à la grande aventure de l’éolien en mer. Vivez un voyage à travers l’histoire passionnante de l’énergie, des premiers moulins à vent aux éoliennes du 21e siècle. Vous allez expérimenter, souffler, pédaler, pour tout comprendre de la production d’électricité en mer. Un parcours interactif et ludique unique en France ! Lieu : Écluse fortifiée, avenue de la Forme écluse. Adulte 6 €, 4-17 ans 3 € tarif réduit 5 €. * **Ecomusée, rendez-vous avec l’histoire** A travers d’étonnantes collections, maquettes, objets, films et photos, l’Ecomusée vous invite à un voyage dans le temps. Découvrez Saint-Nazaire, ville témoin du 20e siècle. Lieu : Écomusée, avenue de Saint-Hubert. Adulte 5 €, 4 – 17 ans 2,50 €, tarif réduit 4 €. _L’itinéraire bis de Mathilde – Parcours numérique autonome_ Smartphone en main, trouvez les jetons et suivez Mathilde qui vous livre ses coups de cœur parmi les collections. Une expérience interactive ! Inclus dans le billet d’entrée de l’Ecomusée. **Infos pratiques pour les 4 sites de visite :** * Du 1er au 24 octobre, du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h * Du 25 octobre au 7 novembre, tous les jours, de 10h à 13h et de 14h à 18h (vacances scolaires de la Toussaint) * Réservation : [www.saint-nazaire-tourisme.com](http://www.saint-nazaire-tourisme.com/) / 02 28 540 640 * **Pass sanitaire obligatoire et port du masque obligatoire** **- Trois visites d’entreprises – Saint-Nazaire Renversante** Jours et horaires des visites d’entreprises et réservation sur [www.saint-nazaire-tourisme.com](http://www.saint-nazaire-tourisme.com/) Départ en car depuis la base sous-marine. _Adulte 17 €, 4-17 ans 8,50 €, tarif réduit 15 €._ **Pass sanitaire obligatoire et port du masque obligatoire** * **Visite guidée des Chantiers de l’Atlantique** La visite des chantiers navals vous plonge au cœur d’une aventure industrielle rare révélant des savoir-faire d’exception. Vous découvrez les ateliers et cales d’assemblage : un spectacle fascinant dans l’univers du gigantisme. * **Visite guidée d’Airbus** Dans les immenses ateliers d’assemblage, vous assistez à la naissance de tous les avions Airbus : A320, A330, A350, … À quelques pas seulement des cockpits et des fuselages, vous serez surpris par la précision des gestes des compagnons. * **Visite guidée du Grand port maritime** Découvrez les installations géantes et l’organisation du premier port de la façade atlantique française. Véhicules, gaz, céréales, pièces des Airbus et des éoliennes de demain… transitent par ses terminaux. **- Les Greeters de Saint-Nazaire Renversante** – **réservation obligatoire** Saint-Nazaire et Brière **Balade avec un _Greeter_ en ville, à la mer ou à la campagne !** « Hôtes » en français, les _Greeters_ ont plaisir à accueillir des visiteurs, comme ils accueilleraient des amis ou de la famille. Les _Greeters_ de la destination sont passionnés par Saint-Nazaire et la Brière, qu’ils font découvrir avec leurs regards d’habitants lors d’une balade et d’une vraie rencontre amicale. Véritables ambassadeurs du territoire, ils peuvent aussi partager leurs coups de cœur voire leurs bons plans ! Lancés à New York en 1992, les _Greeters_ se sont déployés dans de nombreux pays du monde. Aujourd’hui, le concept traverse l’Atlantique. Alors on s’fait un _greet _? Gratuit. Réservation au moins 5 jours avant la balade sur [https://greeters.fr/saint-nazaire/](https://greeters.fr/saint-nazaire/) ou auprès de l’Office de tourisme de Saint-Nazaire. * **Côté nature…** **- La Brière … à vol d’oiseau !** En plein cœur du Parc naturel régional de Brière, le port de Rozé offre une parenthèse, une bulle de bien-être pour tous les amoureux de la nature, en quête de sensations douces et de tourisme vert ! Venez également admirer la grande nouveauté : le belvédère. Du haut de ses 24 mètres, cet observatoire vous offre un panorama exceptionnel sur les marais de Brière, une vue à 360° à couper le souffle, tout en s’intégrant à la végétation environnante. Ouverture du belvédère : – tous les jours, dans le respect des gestes barrières [https://www.saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/decouvrir-la-nature/roze-immersion-briere/](https://www.saint-nazaire-tourisme.com/decouvrir/decouvrir-la-nature/roze-immersion-briere/) * **Côté patrimoine…** **- Parcours autonome « Méan-Penhoët, récits de quartier »** Explorez le quartier de Méan-Penhoët à la découverte de ses pépites cachées en suivant 3 parcours sur l’application mobile Baludik et en repérant les mobiliers urbains et les œuvres du street artist Jinks Kunst. Gratuit. Dépliant téléchargeable sur [www.saint-nazaire-tourisme.com](http://www.saint-nazaire-tourisme.com/) / [www.saint-nazaire-musees.com](http://www.saint-nazaire-musees.com/) **-** **Parcours d’orientation autonome – « Saint-Nazaire à la Belle Époque »** Munis d’un plan 1905, vous ouvrez les yeux sur la ville des années 1900. Du Petit Maroc à Villès-Martin en passant par le Jardin des plantes, la ville révèle ce qu’elle a gardé d’une époque pas si lointaine… Tarif 1,50 €. En vente auprès de l’Office de tourisme, en boutiques Escal’Atlantic et écluse fortifiée. **- On surfe sur les collections !** L’Ecomusée et ses riches collections restent accessibles en ligne et offre de nombreuses ressources sur l’histoire de la ville et les paquebots. L’Écomusée de Saint-Nazaire conserve d’importantes collections et fonds patrimoniaux qui concernent l’histoire de la ville, le patrimoine des paquebots construits aux chantiers navals nazairiens et le sous-marin Espadon. Alors, prêts à surfer sur le patrimoine ? Rendez-vous sur [www.saint-nazaire-musees.com](http://www.saint-nazaire-musees.com/)

