du samedi 24 juillet au samedi 14 août à Château du Taillis

Venez participer à cette visite chaleureuse du Château et du parc, illuminés à la lueur de plus de 2 500 bougies et torches. La soirée se termine en beauté par un feu d’artifice tiré devant la façade du Château. ​ Tarifs : 8€ Adultes, 5€ étudiants et – de 18 ans, gratuit – de 8 ans. Sans réservation Venez participer à cette visite chaleureuse du Château et du parc, illuminés à la lueur de plus de 2 500 bougies. La soirée se termine en beauté par un feu d’artifice tiré devant la façade du Château. Château du Taillis Hameau de Saint-Paul Duclair Seine-Maritime

