VISITES AUX CHANDELLES DANS LES EXPOSITIONS Musée du Louvre-Lens, 14 mai 2022 23:30, Lens.

Visites nocturnes des galeries d’expositions

Un peu avant minuit, les lumières s’éteignent dans l’exposition “Rome. La cité et l’empire” et dans la Galerie du temps ! A la lueur de centaines de lumignons, découvrez de manière inédite les chefs d’œuvres romains et ceux de la Galerie, et bénéficiez des éclairages des équipes du musée, dans l’atmosphère magique de la nuit au musée.

Sur un ancien carreau de mine, au cœur d’un parc paysager de 20 hectares, le bâtiment de verre et de lumière dessiné par les architectes japonais de l’agence Sanaa abrite les collections prestigieuses du Louvre et révèle la vie secrète des œuvres.

Free, without reservation Saturday 14 May, 23:30

On an old(former) tile(window pane) of appearance(mine), at the heart of an environmental park of 20 hectares, the building(ship) of glass and of light drawn by the Japanese architects of the agency Sanaa shelters the prestigious collections of the Louvre and reveals the secret life of works. hearing impairment

Un poco antes de la medianoche, las luces se apagan en la exposición “Roma. La ciudad y el imperio” y en la Galería del Tiempo! A la luz de cientos de luces, descubra de manera inédita las obras maestras romanas y las de la Galería, y disfrute de las iluminaciones de los equipos del museo, en la atmósfera mágica de la noche en el museo.

Gratis, sin reserva previa Sábado 14 mayo, 23:30

99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France 62300 Lens Hauts-de-France