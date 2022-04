VISITES AUX CHANDELLES DANS LES EXPOSITIONS Musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Musée du Louvre-Lens, le samedi 14 mai à 23:30

Un peu avant minuit, les lumières s’éteignent dans l’exposition “Rome. La cité et l’empire” et dans la Galerie du temps ! A la lueur de centaines de lumignons, découvrez de manière inédite les chefs d’œuvres romains et ceux de la Galerie, et bénéficiez des éclairages des équipes du musée, dans l’atmosphère magique de la nuit au musée.

Gratuit, sans réservation

Musée du Louvre-Lens 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, France

2022-05-14T23:30:00 2022-05-14T23:59:00

