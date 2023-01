Visites-ateliers famille de l’exposition La Hauteur du sanglier Bayeux Bayeux Catégories d’Évènement: Bayeux

Calvados

Visites-ateliers famille de l’exposition La Hauteur du sanglier Bayeux, 18 février 2023, Bayeux . Visites-ateliers famille de l’exposition La Hauteur du sanglier 24 rue des Cuisiniers Le Radar – Espace d’art actuel Bayeux Calvados Le Radar – Espace d’art actuel 24 rue des Cuisiniers

2023-02-18 14:30:00 – 2023-02-18 16:00:00

Le Radar – Espace d’art actuel 24 rue des Cuisiniers

Bayeux

Calvados Après une courte visite de l’exposition, en compagnie d’une médiatrice, les enfants pourront découvrir le travail de Mathieu Lion de façon ludique et pratique. Pour cet atelier, ils/elles seront invités à créer une production en s’interrogeant sur les points de vue de différents animaux. Après une courte visite de l’exposition, en compagnie d’une médiatrice, les enfants pourront découvrir le travail de Mathieu Lion de façon ludique et pratique. Pour cet atelier, ils/elles seront invités à créer une production en s’interrogeant sur les points de vue de différents animaux. coordination@le-radar.fr +33 2 31 92 78 19 https://le-radar.fr/ Le Radar – Espace d’art actuel, Bayeux, 2023

Le Radar – Espace d’art actuel 24 rue des Cuisiniers Bayeux

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Bayeux, Calvados Autres Lieu Bayeux Adresse Bayeux Calvados Le Radar - Espace d'art actuel 24 rue des Cuisiniers Ville Bayeux lieuville Le Radar - Espace d'art actuel 24 rue des Cuisiniers Bayeux Departement Calvados

Bayeux Bayeux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayeux/

Visites-ateliers famille de l’exposition La Hauteur du sanglier Bayeux 2023-02-18 was last modified: by Visites-ateliers famille de l’exposition La Hauteur du sanglier Bayeux Bayeux 18 février 2023 24 rue des Cuisiniers Le Radar - Espace d'art actuel Bayeux Calvados Bayeux Calvados

Bayeux Calvados