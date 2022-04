Visites-ateliers en famille au musée du jouet

2022-04-26 – 2022-04-26 EUR 9 Après une visite thématisée, fabrique ton animal préféré ! Mardi : Les animaux de la ferme

Mercredi : Jurassic Doudou

Vendredi : Fabrique ton cheval-bâton A 14h30 – Durée 1h30 – Tarif 9€ par personne – réservation obligatoire

Présence d’un adulte obligatoire

