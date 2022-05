Visites-ateliers au Musée de Normandie (5-13 ans)

Visites-ateliers au Musée de Normandie (5-13 ans), 13 juillet 2022, . Visites-ateliers au Musée de Normandie (5-13 ans)

2022-07-13 10:00:00 – 2022-07-13 11:30:00 Nouveau ! Pendant tout l’été, venez (re)découvrir le Musée de Normandie de façon amusante !

Après une courte présentation dans les salles, un temps d’atelier vous est proposé en compagnie d’un médiateur du musée :Mercredi 13 juillet : « Dans la grotte de l’Homo Sapiens »Mercredi 20 juillet : « Dans l’atelier du mosaïste »Mercredi 27 juillet : « Dans l’atelier du fromager »Mercredi 03 août : Dans l’atelier du portraitiste »Mercredi 10 août : « Dans la grotte de l’Homo Sapiens »Mercredi 17 août : « Dans l’atelier du mosaïste »Mercredi 24 août : « Dans l’atelier du fromager »

Pour le jeune public (5-13 ans). De 10h à 11h30. Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

Mercredi 13 juillet : « Dans la grotte de l'Homo Sapiens »
Mercredi 20 juillet : « Dans l'atelier du mosaïste »
Mercredi 27 juillet : « Dans l'atelier du fromager »
Mercredi 03 août : Dans l'atelier du portraitiste »
Mercredi 10 août : « Dans la grotte de l'Homo Sapiens »
Mercredi 17 août : « Dans l'atelier du mosaïste »
Mercredi 24 août : « Dans l'atelier du fromager »

Pour le jeune public (5-13 ans). De 10h à 11h30. Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

