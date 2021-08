Strasbourg Château Vodou Bas-Rhin, Strasbourg Visites atelier Château Vodou Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Le temps d’un atelier, le Château Vodou vous invite, seuls ou accompagnés, à découvrir les _Kudio bocio_ et les _Wutuji bocio_ de la collection. En s’inspirant de ces statuettes et des matériaux hétéroclites qui les composent, essayez-vous au modelage en façonnant dans la terre votre propre objet. Une occasion de découvrir les gestes des féticheurs, qui ligotent, nouent et lient parole et objets pour protéger ou éloigner le malheur ! **Sur réservation !** Pour réserver pour le samedi **18** septembre, [cliquez ici](https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-du-musee-vodou/evenements/visite-atelier-journee-du-patrimoine?_gl=1%2ae3o5kr%2a_ga%2aMTU4ODk3MTAzNC4xNjI5ODExMDgx%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTYyOTgxMTA4MC4xLjEuMTYyOTgxMzM5Ny4w&_ga=2.72218773.787683378.1629811081-1588971034.1629811081). Pour réserver pour le dimanche **19** septembre, [cliquez ici](https://www.helloasso.com/associations/association-des-amis-du-musee-vodou/evenements/19-08-a-10h-visite-atelier-journee-du-patrimoine?_gl=1%2ai6ir5r%2a_ga%2aMTU4ODk3MTAzNC4xNjI5ODExMDgx%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTYyOTgxMTA4MC4xLjEuMTYyOTgxMzQ3My4w&_ga=2.135265335.787683378.1629811081-1588971034.1629811081).

14€ ; gratuit -16 ans. Sur réservation. La réservation se fait uniquement par prépaiement sur le site. Attention à sélectionner le bon lien, soit pour le 18, soit pour le 19.

