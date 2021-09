Visites architecturales Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 18 septembre 2021, Paris.

Visites architecturales

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’art moderne de la Ville de Paris

Situé entre les Champs-Elysées et la Tour Eiffel, le Musée d’Art Moderne de Paris, palais emblématique exceptionnel de l’architecture des années 30, est sans conteste l’un des établissements phares du champ culturel parisien. Il est aussi par sa collection, riche de plus de 15 000 œuvres, l’un des plus grands musées d’art moderne et contemporain de France. Les musées d’art moderne – l’un de la Ville, l’autre de l’Etat – furent créés en 1937, à l’occasion de l’Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne. Venez découvrir la suite de l’histoire architecturale du musée et de sa collection accompagné par un intervenant culturel. **Tarifs et modalités de réservation** : Gratuit [sur inscription préalable sur WeezEvent](https://www.weezevent.com/visites-architecturales-jep-2021)

Gratuit sur inscription préalable sur WeezEvent , Limité à 25 personnes

Visite architecturale avec un.e médiateur.rice. du musée.

Musée d’art moderne de la Ville de Paris 11 avenue du Président-Wilson 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00