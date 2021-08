Clonas-sur-Varèze Villa de Licinius Clonas-sur-Varèze, Isère Visites animées de la Villa de Licinius et de son jardin romain Villa de Licinius Clonas-sur-Varèze Catégories d’évènement: Clonas-sur-Varèze

L’association Janus et la commune de Clonas-sur-Varèze vous invitent à (re)découvrir la salle d’exposition abritant une mosaïque polychrome du IIème siècle et son jardin romain. Organisation de ce week-end : – Visites animées de la Villa et de son jardin romain. – Exposition de peintures « Fleurilège ». Huile sur toiles de l’artiste Annick Prod’Homme. Dans le respect des règles sanitaires. Tarif : gratuit *selon les annonces dues à la crise sanitaire en cours, les dates sont susceptibles d’être modifiées ou annulées.

Entrée libre, port du masque obligatoire, quatre personnes maximum par groupe (hors famille).

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

