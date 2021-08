L'Arbresle Église Saint-Jean-Baptiste L'Arbresle, Rhône Visites accompagnées de l’orgue rénové de l’église de L’Arbresle Église Saint-Jean-Baptiste L'Arbresle Catégories d’évènement: L'Arbresle

le samedi 18 septembre à Église Saint-Jean-Baptiste

Accompagnés par Albert Voge, organiste, la Mairie de L’Arbresle vous propose de découvrir cet ouvrage d’art exceptionnel, les nombreux éléments qui le composent et son mécanisme ! Visites accompagnées de 30 à 45 minutes, gratuites !

Gratuit, sans réservation. Visites organisées dans le respect des mesures sanitaires en vigueur au moment de l’évènement

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00

