Visites accompagnées & ateliers de l’exposition Pratiques cosmomorphes Institut d’art contemporain (IAC) Villeurbanne, vendredi 29 mars 2024.

Visites accompagnées & ateliers de l’exposition Pratiques cosmomorphes L’IAC propose une variété de visites et ateliers pour tous les publics afin de découvrir l’exposition de notre collection intitulée « Pratiques cosmomorphes ». 29 mars – 27 juillet Institut d’art contemporain (IAC) Tarifs sur le lien

Visites & ateliers

Exposition Pratiques cosmomorphes – (Ré)générer le vivant

Qu’est-ce que les pratiques cosmomorphes ? Ce printemps, venez découvrir notre exposition pour y répondre, où chaque œuvre est une éclosion de nouvelles perspectives sur notre relation avec le monde qui nous entoure. Comment les pratiques cosmomorphes transcendent-elles les frontières de l’art traditionnel pour façonner un dialogue dynamique entre l’humain et l’univers ?

Nous vous proposons des visites à différents moments de la journée et pour tous les publics pour essayer de répondre à ces questions. Réservez dès maintenant votre place pour nos visites accompagnées et nos ateliers, et laissez-vous emporter dans un voyage où l’art et la science se rejoignent pour éclairer notre chemin vers un avenir plus juste et plus durable.

Visite expérience : une visite en compagnie d’une médiatrice. Tous les samedis et dimanches à 16h.

Entrée libre et gratuite.

Visite sur le pouce : une visite pendant la pause déjeuner. Apportez votre pique-nique et installez-vous dans notre jardin ! Les vendredis 29 mars, 24 mai, 14 juin, 5 juillet à 12h30.

Gratuit sur réservation.

Visite en famille : un après-midi en famille pour découvrir l’exposition, adapté au jeune public. Les dimanches 14 avril, 26 mai et 23 juin à 15h30.

Tarif adulte 5 euros. Tarif enfant 2 euros.

Ateliers jeune public : des ateliers pour les petit·es pendant les vacances scolaires. Les mercredis matins 17 et 24 avril et 3, 10, 17 et 24 juillet.

Tarif 4 euros.

Institut d'art contemporain (IAC) 11, rue Docteur-Dolard à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Ferrandière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes