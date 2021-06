Toulouse Museum de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Visites accessibles – OKA Amazonie Museum de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du jeudi 15 juillet au mardi 3 août

Entre préservation de savoir-faire ancestraux et modernité, quelles perspectives s’offrent aux cultures amérindiennes ? A travers cette exposition, le Muséum de Toulouse souhaite interroger la problématique universelle de la préservation et de l’adaptation des cultures autochtones confrontées à la modernité, qui dépasse le cadre amérindien. Inscription conseillée à [[museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr](museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr)](museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr) – avant le mardi 13 juillet pour la visite du 15 juillet – avant le samedi 31 juillet pour la visite du 3 août _Crédit photo: Serge Giraud_

Inclus dans le billet d'entrée

Parcourez l'exposition Oka Amazonie avec un interprète LSF.

