du dimanche 31 octobre au dimanche 12 décembre à Musée des beaux-arts de Rennes

Vera Molnar – Pas froid aux yeux ——————————– 9 octobre 2021 – 2 janvier 2022 Pionnière de l’art numérique, Vera Molnar (née le 4 janvier 1924) continue de créer et de montrer ses œuvres récentes. Avant 1968 et l’arrivée des ordinateurs dans la sphère privée, elle crée sa _Machine imaginaire_ et note son projet par écrit. Si L’artiste ne revendique peut-être pas totalement son appartenance au mouvement de l’art concret, son œuvre s’y inscrit parfaitement par ses formes géométriques simples et sa rigueur scientifique. Mais Vera Molnar n’aime pas trop l’orthodoxie, c’est une malicieuse… Elle aime expérimenter, interroger, et perturber insidieusement un système parfaitement ordonné pour en révéler tout autre chose, une infinité de changements et de fluctuations. [[http://mba.rennes.fr/fr/article/pas-froid-aux-yeux-vera-molnar/](http://mba.rennes.fr/fr/article/pas-froid-aux-yeux-vera-molnar/)](http://mba.rennes.fr/fr/article/pas-froid-aux-yeux-vera-molnar/)

Gratuit pour les détenteurs de carte d’invalidité supérieure à 80% / Tarif réduit (2€) pour les détenteurs de carte d’invalidité inférieure à 80% / tarif plein (4€)

Vera Molnar explore la ligne et la couleur. Elle recherche inlassablement la variation et la transformation des formes en y ajoutant ce « 1 % de désordre » qui rend son oeuvre unique. Musée des beaux-arts de Rennes 20 quai Emile Zola – 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

