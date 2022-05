Visites à Pas contés de Morlaix Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: 29600

Morlaix 29600 Laissez-vous promener dans Morlaix, et laissez-vous rêver que, sous ce pavé, là exactement, il y a l’entrée d’un royaume fabuleux où les chats ont des yeux de diamants.

Alain Diverres puise son imagination dans les trames des contes d’avant, qu’ils soient chinois, juif, arabes ou celtes, mais irrémédiablement, il ne peut s’empêcher de les transformer à sa sauce, la sauce armoricaine bien entendu! Mais est-ce vraiment de sa faute si, dans son Léon natal, le grand vizir préfère les ormeaux aux loukoums?

Suivi d’un pique- nique partagé

