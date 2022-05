Visites à l’improviste : Le Muséum, sensible et en mouvement Muséum départemental du Var Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Au crépuscule ou dans la pénombre, les collections d’histoire naturelle du Muséum départemental du Var vous contemplent différemment. Venez avec votre lampe torche pour un nouvel éclairage sur les collections avec nos médiateurs disponibles au détour d’une galerie pour répondre à toutes vos questions ou les susciter…

Accès libre, sans réservation et gratuit.

Le Muséum départemental du Var comme vous ne l’avez jamais vu ! Une visite à l’improviste, comme pour percer les secrets du Muséum et de ses « habitants » à la tombée de la nuit… Muséum départemental du Var 737 chemin du Jonquet, 83200 Toulon, Var, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France Toulon Var

