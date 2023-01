Visites “à la découverte de la ville d’Auxonne” et montée à la Tour Auxonne Auxonne Auxonne Catégories d’Évènement: Auxonne

Côte-d'Or

Visites “à la découverte de la ville d’Auxonne” et montée à la Tour Auxonne, 6 juin 2023, Auxonne Auxonne. Visites “à la découverte de la ville d’Auxonne” et montée à la Tour 11 rue de Berbis Office de Tourisme Auxonne Côte-d’Or Office de Tourisme 11 rue de Berbis

2023-06-06 10:30:00 – 2023-09-12 12:00:00

Office de Tourisme 11 rue de Berbis

Auxonne

Côte-d’Or Auxonne EUR Tous les mardis à 10h30, accompagné d’un conseiller en séjour, partez à la rencontre des monuments incontournables de la ville au fil des rues: Monuments civils, religieux ou militaires. Puis prenez de la hauteur en gravissant les 169 marches qui mènent au sommet de la tour de l’église Notre-Dame d’Auxonne. Une fois en haut, vous profiterez d’une vue imprenable sur les environs et découvrirez de manière atypique les monuments de la ville et les alentours. contact@capvaldesaone-tourisme.fr Office de Tourisme 11 rue de Berbis Auxonne

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Auxonne, Côte-d'Or Autres Lieu Auxonne Adresse Auxonne Côte-d'Or Office de Tourisme 11 rue de Berbis Ville Auxonne Auxonne lieuville Office de Tourisme 11 rue de Berbis Auxonne Departement Côte-d'Or

Auxonne Auxonne Auxonne Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxonne-auxonne/

Visites “à la découverte de la ville d’Auxonne” et montée à la Tour Auxonne 2023-06-06 was last modified: by Visites “à la découverte de la ville d’Auxonne” et montée à la Tour Auxonne Auxonne 6 juin 2023 11 rue de Berbis Office de Tourisme Auxonne Côte-d'Or Auxonne Auxonne Côte-d'Or Côte-d'Or

Auxonne Auxonne Côte-d'Or