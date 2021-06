Pont-Aven Musée Pont-Aven Finistère, Pont-Aven Visites à la carte dans l’exposition Jean Puy / Ambroise Vollard Musée Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Musée Pont-Aven, le samedi 3 juillet à 18:30

Tout au long de la soirée, la médiatrice s’adapte à vos envies et vous laisse libre de concocter votre menu de visite. Selon vos désirs, la médiatrice commente trois œuvres que vous aurez choisies (entrée – plat – dessert). Durée : **_30 minutes_** _Rendez-vous au niveau 2 du musée._

Gratuit et ouvert à tous.

La médiatrice vous commente trois oeuvres au choix. Musée Pont-Aven Place Julia Pont-Aven Finistère

