Visites à deux voix : Le Grand-Rond et le Jardin Royal Jardin du Grand Rond et jardin royal Toulouse, samedi 1 juin 2024.

Visites à deux voix : Le Grand-Rond et le Jardin Royal
Samedi 1 juin, 14h30
Jardin du Grand Rond et jardin royal

Profitez d’une visite à deux voix entre un guide et un jardinnier de la Mairie de Toulouse pour découvrir les spécificités de ces jardins remarquables.

Ce jardin public fait partie d'un projet urbain mis en place à partir de 1750 par Louis de Mondran (1699-1792), membre éminent de l'Académie royale de peinture, sculpture et architecture de la ville de Toulouse. Créé vers 1754 sous la forme de jardin classique, puis devenu un siècle après de style paysager et au milieu du XVIIIe siècle, sa forme centrée sur 3,3 permettait une meilleure distribution des axes de cette nouvelle partie urbaine et une liaison plus directe avec le canal plus au nord et les nouveaux quartiers alentours. Aujourd'hui, il a conservé sa structure classique malgré sa transformation en jardin paysager en 1862 (alors composé de 6 boulingrins périphériques et un central). Ses larges allées (en moyenne 12 m de largeur) s'organisent autour d'un bassin central, occupé au XVIIIe siècle par une grande pelouse en creux ou boulingrin. Les passerelles d'accès depuis le jardin royal et le jardin des Plantes, ainsi que l'estrade du kiosque à musique, offrent cette variation de point de vue lors de la promenade, en permettant au promeneur de surplomber le jardin. D'importants travaux entre 2016 et 2018 ont permis l'obtention du label « Jardin remarquable » du ministère de la Culture.

