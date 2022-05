Visites à deux voix Centre d’animation Reynerie Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Visites à deux voix Centre d’animation Reynerie, 4 juin 2022, Toulouse. Visites à deux voix

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Centre d’animation Reynerie

Vie de quartier ————— **Dans le cadre de l’événement « Rendez-vous aux Jardins »,** **organisé par le service Animation de la Direction du Patrimoine** Une visite à deux voix entre un guide et un jardinier de la Mairie de Toulouse pour découvrir la richesse botanique du parc de la Reynerie et ses spécificités. Classé monument historique, il nécessite un entretien et une gestion particulière pour préserver son identité et son authenticité. **Rendez-vous devant la rotonde du château / Durée** 1h **De 12h à 18h** : Visite du château en accès libre

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre d’animation Reynerie 3 Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T23:59:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T23:59:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T23:59:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation Reynerie Adresse 3 Place André Abbal, 31100 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Reynerie Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre d’animation Reynerie Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Visites à deux voix Centre d’animation Reynerie 2022-06-04 was last modified: by Visites à deux voix Centre d’animation Reynerie Centre d’animation Reynerie 4 juin 2022 Centre d’animation Reynerie Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne