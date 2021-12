Blois CDI du collège Les Provinces Blois, Loir-et-Cher Visiter un CDI le soir ? Et oui c’est possible ! CDI du collège Les Provinces Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Visiter un CDI le soir ? Et oui c’est possible ! CDI du collège Les Provinces, 21 janvier 2022, Blois. Visiter un CDI le soir ? Et oui c’est possible !

CDI du collège Les Provinces, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30 Prévoir son masque et son passe sanitaire.

Des visites du CDI vous seront proposées. CDI du collège Les Provinces 2 allée d’Aquitaine 41000 Blois Blois Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blois, Loir-et-Cher Autres Lieu CDI du collège Les Provinces Adresse 2 allée d'Aquitaine 41000 Blois Ville Blois lieuville CDI du collège Les Provinces Blois