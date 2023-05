Visiter Saint-Denis autrement, 1 août 2022, .

Saint-Denis, c’est la basilique cathédrale et le stade de France. C’est aussi le musée d’art et d’histoire Paul Eluard, la maison d’éducation de la légion d’honneur, les ateliers d’art de la RMN, ou encore la possibilité de vous initier à la permaculture et à l’apiculture dans une ferme urbaine… Suivez le guide !

Visite chantée de la basilique

Tout au long de l’année, vous pouvez suivre une visite guidée de la basilique Saint-Denis, nécropole des reines et rois de France. Mais que dites-vous de découvrir en musique ce véritable chef d’œuvre de l’art gothique ? C’est ce que vous propose le chanteur lyrique Grégoire Ichou. Émotions garanties !

Les ateliers de Suivez la Flèche

Chaque année d’avril à septembre, l’association Suivez la flèche met en valeur le chantier de remontage de la flèche de la basilique grâce à de nombreux ateliers. Au programme :

Les incontournables du musée d’art et d’histoire Paul Eluard

Le musée d’art et d’histoire Paul Eluard de Saint-Denis propose régulièrement une visite guidée pour découvrir les œuvres incontournables des collections installées dans le cadre charmant d’un ancien carmel au cœur de la ville.

La Maison d’éducation de la légion d’honneur

Installée dans l’ancienne abbaye royale de Saint-Denis, la maison d’éducation de la légion d’honneur a été créée par Napoléon pour assurer l’instruction des jeunes orphelines.

Les ateliers d’art de la RMN

Anciennement appelés « ateliers de moulage et de chalcographie du Louvre », les ateliers d’art de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais sont installés à Saint-Denis. Au cours de la visite, les artisans vous présentent les procédés traditionnels de l’impression en taille douce, les techniques de moulage et de la patine.

Les coulisses du stade de France

A l’approche des jeux olympiques et paralympiques de 2024, découvrez les coulisses du Stade de France et marchez dans les pas de Zidane et Griezmann.

Le canal Saint-Denis, une terre d’usines

Patrick Bezzolato est architecte, historien et photographe. En compagnie de ce spécialiste de l’Est parisien, vous cheminerez le long du canal Saint-Denis sur les traces des anciennes usines qui ont marqué le territoire : ancienne grande pharmacie centrale, ancien séchoir à linge communal, ancienne halle Tréfimétaux, ancienne usine Christofle…

Initiation à la permaculture ou à l’apiculture à la ferme urbaine de Saint-Denis



Zone Sensible est la dernière ferme maraîchère du 19e siècle encore en activité aux portes de Paris. Cette ferme urbaine est gérée par le collectif Parti Poétique. Découvrez la permaculture avec le chef jardinier de Zone Sensible ou suivez une initiation à l’apiculture.

