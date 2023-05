Visiter Montreuil autrement, 1 janvier 2022, .

Du samedi 01 janvier 2022 au mardi 31 décembre 2024 :

.Tout public. payant

Connaissez-vous les murs à pêches de Montreuil ? Saviez-vous que la ville a été le berceau du cinéma grâce à Georges Méliès ? Notre sélection de balades insolites offrira un large éventail de possibilités, du street art à l’histoire, en passant par la nature, la culture… et la biérologie !

Les murs à pêches de Montreuil

A Montreuil, se trouvent 35 hectares de vergers, quadrillés et séparés par des murs : ce sont les fameux murs à pêches contre lesquels poussaient les arbres fruitiers au XVIe siècle.

La culture de la pêche a façonné le

paysage de Montreuil, et ces fruits, servis aux tables des plus grands, de Louis XIV à la reine d’Angleterre, en passant par les princes russes, ont construit la renommée de la

ville à travers l’Europe.

Parcours street-art à Montreuil

L’équipe de Fresh Street Art Tour met le cap à l’est pour un parcours street art à Montreuil, entre lettrages anciens et clins d’œil poétiques.

Ciné-balade à Montreuil, sur les pas de Georges Méliès

La spécialiste du cinéma Juliette Dubois

a imaginé une ciné-balade à Montreuil, sur les pas de Georges Méliès. C’est ici que l’inventeur des effets spéciaux a créé le tout premier studio de cinéma au monde, il y a réalisé près de 500 films.

Montreuil et son patrimoine industriel

L’Échappée Belle propose une balade urbaine dans le Bas Montreuil qui a vu naître, au XIXe et au XXe siècles, de nombreuses industries qui ont marqué la ville de leur architecture : distilleries, fabriques de jouet, de pianos, de papiers peints, des confiseries, des ateliers de métallurgie, ferblanterie, peausserie, ainsi que des parfumeries et les studios de cinéma Pathé et Méliès.

Balade botanique au parc des Beaumonts

Saison après saison, l’association Communerbe propose de découvrir les plantes qui poussent spontanément dans le parc des Beaumonts.

Jeu de piste engagé avec l’association ESSCAPADE

L’association ESSCAPADE vous invite à (re)découvrir le quartier de la Mairie de Montreuil de façon ludique.

Le studio Boissière

Depuis les années 1950, le studio Boissière est un lieu incontournable de la photo à Montreuil. Fondé par Varastrade Kasparian, le studio possède un exceptionnel fonds de photographies prises par Roger Kasparian – notamment de nombreux jazzmen : Louis Armstrong, John Coltrane, Duke Ellington, Thelonious Monk… Depuis 2019, c’est Maccha (la petite fille de Varastrade !) qui anime le lieu avec une programmation d’expositions et d’ateliers autour de la photo.

Atelier de torréfaction de café avec Kaldi

Dans le quartier Croix de Chavaux, le torréfacteur Tadiwos Tsigie vous invite à déguster le café comme un professionnel. Au

programme : découverte de la torréfaction et dégustation avec une

séance de cupping.

Atelier de biérologie à la brasserie Croix de Chavaux

Avec le maître-brasseur Jérôme Martinez, vous participez à un atelier découverte de Biérologie dans les locaux de la brasserie artisanale Croix de Chavaux. La fabrication de la bière n’aura plus de secret pour vous !

Montreuil, 93100

