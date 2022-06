Visiter l’Eglise de Sainte Sigolène Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène

Visiter l'Eglise de Sainte Sigolène Sainte-Sigolène, 5 août 2022

EGLISE Sainte-Sigolène

2022-08-05 14:30:00

Haute-Loire Son histoire, ses vitraux et ses richesses avec Pierre Delaigue un passionné de patrimoine local. https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Sainte-Sigolène

