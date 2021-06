Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire, Sainte-Sigolène Visiter l’Eglise de Sainte Sigolène Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène

Visiter l’Eglise de Sainte Sigolène Sainte-Sigolène, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Sainte-Sigolène. Visiter l’Eglise de Sainte Sigolène 2021-07-15 10:00:00 – 2021-07-15

Sainte-Sigolène Haute-Loire Son histoire, ses vitraux et ses richesses avec Pierre Delaigue un passionné de patrimoine local. Son histoire, ses vitraux et ses richesses avec Pierre Delaigue un passionné de patrimoine local. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Sainte-Sigolène Autres Lieu Sainte-Sigolène Adresse Ville Sainte-Sigolène lieuville 45.24294#4.23361