Bordeaux, le mercredi 27 avril à 14:30

**Tout public.** **À partir de 10 ans, sur inscription**

Gratuit, sur inscription

Une visite pour découvrir les dessous du Relais Gironde, il s’agit d’une réelle opportunité de découvrir l’activité de collecte et de valorisation des textiles, linges de maison et chaussures. Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T14:30:00 2022-04-27T15:30:00

