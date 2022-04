Visiter le Musée de la gendarmerie nationale Musée de la Gendarmerie nationale de Melun Melun Catégories d’évènement: Melun

Nuit des musées

Seine-et-Marne

Visiter le Musée de la gendarmerie nationale Musée de la Gendarmerie nationale de Melun, 14 mai 2022 19:00, Melun. Nuit des musées Visiter le Musée de la gendarmerie nationale Musée de la Gendarmerie nationale de Melun Samedi 14 mai, 19h00 Entrée libre

L’entrée au Musée de la gendarmerie nationale sera gratuite pour tous et toute la nuit. Des médiateurs dévoileront les secrets de la collection au cœur du parcours permanent.

En visite libre, le public pourra découvrir l’histoire de la gendarmerie nationale en lien l’histoire de France, depuis le Moyen-âge jusqu’à aujourd’hui. Des médiateurs seront présents tout au long du parcours pour répondre aux questions des visiteurs mais aussi pour leur livrer quelques secrets de la collection…. Atelier-badge gratuit pour le jeune public toute la soirée. © musée de la Gendarmerie nationale de Melun http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee/ https://www.facebook.com/musee.gendarmerienationale/;https://twitter.com/musee_gn Free entry Saturday 14 May, 19:00

Melun National Gendarmerie Museum En visita libre, el público podrá descubrir la historia de la gendarmería nacional en relación con la historia de Francia, desde la Edad Media hasta hoy. Los mediadores estarán presentes a lo largo del recorrido para responder a las preguntas de los visitantes, pero también para entregarles algunos secretos de la colección….

Taller de identificación gratuito para el público joven durante toda la noche. Entrada libre Sábado 14 mayo, 19:00 1-3 rue Émile Leclerc 77000 Melun 77000 Melun Île-de-France

Détails Heure : 19:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Melun, Nuit des musées, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée de la Gendarmerie nationale de Melun Adresse 1-3 rue Émile Leclerc 77000 Melun Ville Melun

Musée de la Gendarmerie nationale de Melun Melun https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melun/

Visiter le Musée de la gendarmerie nationale Musée de la Gendarmerie nationale de Melun 2022-05-14 was last modified: by Visiter le Musée de la gendarmerie nationale Musée de la Gendarmerie nationale de Melun Musée de la Gendarmerie nationale de Melun 14 mai 2022 19:00 Melun nuit musées Seine-et-Marne nuit musées

Melun