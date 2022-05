Visiter le Musée de la gendarmerie nationale Musée de la Gendarmerie nationale de Melun Melun Catégories d’évènement: Melun

Musée de la Gendarmerie nationale de Melun, le samedi 14 mai à 19:00

En visite libre, le public pourra découvrir l’histoire de la gendarmerie nationale en lien l’histoire de France, depuis le Moyen-âge jusqu’à aujourd’hui. Des médiateurs seront présents tout au long du parcours pour répondre aux questions des visiteurs mais aussi pour leur livrer quelques secrets de la collection…. Atelier-badge gratuit pour le jeune public toute la soirée.

Entrée libre

L’entrée au Musée de la gendarmerie nationale sera gratuite pour tous et toute la nuit. Des médiateurs dévoileront les secrets de la collection au cœur du parcours permanent. Musée de la Gendarmerie nationale de Melun 1-3 rue Émile Leclerc 77000 Melun Melun Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

