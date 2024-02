VISITER LE DOMAINE DU PETIT CLOCHER Cléré-sur-Layon, mardi 20 février 2024.

VISITER LE DOMAINE DU PETIT CLOCHER Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire

De la vigne au chai, découvrez le savoir-faire et l’outil de production, mais aussi le terroir et les différents métiers qui font des vins de qualité.

C’est quoi être vigneron au Domaine du Petit Clocher ?

Depuis quatre générations, la famille Denis a fait évoluer le domaine en gardant à l’esprit des valeurs qui lui sont chères transmission, qualité, authenticité et respect.

Dégustation à la fin de la visite guidée profitez-en pour poser des questions accord mets-et-vins, c’est le moment !

Sur réservation, toute l’année pendant les heures d’ouverture.

Durée environ 1h30.

Tarif forfaitaire jusqu’à 5 personnes, supplément individuel au-delà. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 09:00:00

fin : 2024-02-20 12:30:00

Lieu-dit La Laiterie

Cléré-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@domainedupetitclocher.fr

