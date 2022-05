VISITEPECHERIE Corsept Corsept Catégories d’évènement: Corsept

Loire-Atlantique

VISITEPECHERIE Corsept, 12 août 2022, Corsept. VISITEPECHERIE Corsept

2022-08-12 – 2022-08-12

Corsept Loire-Atlantique Présentation de la pêche au carrelet, une technique traditionnelle, et de sa pratique dans le cadre de la sauvegarde de l’environnement de l’estuaire. Présentation de la pêche au carrelet, une technique traditionnelle, et de sa pratique dans le cadre de la sauvegarde de l’environnement de l’estuaire. Corsept

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Corsept, Loire-Atlantique Autres Lieu Corsept Adresse Ville Corsept lieuville Corsept Departement Loire-Atlantique

Corsept Corsept Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corsept/

VISITEPECHERIE Corsept 2022-08-12 was last modified: by VISITEPECHERIE Corsept Corsept 12 août 2022 Corsept Loire-Atlantique

Corsept Loire-Atlantique