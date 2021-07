Visitede l’Hotel de Samerey Hôtel de Samerey, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Dijon.

Construit en 1541 par Simon Viard, tabellion (une sorte de notaire), l’hôtel présente une façade typique de la première Renaissance française. Elle a gardé ses enduits d’origine, qui ont été nettoyés, fixés et restaurés. A l’origine, tous les entourages de fenêtres ainsi que les corniches étaient enduits en rouge, ce que la restauration a cherché à évoquer plus discrètement sur les fenêtres du premier étage. La façade comporte deux styles assez différents et la triple fenêtre au premier étage à droite correspondait sans doute à la pièce d’apparat d’une maison dont on trouve les vestiges dans la seconde cour à l’arrière de l’hôtel. Deux des cartouches de la façade portent une devise qui peut prêter à plusieurs interprétations : « A suffisance » « Lors suffira ». En 1700, Edme Lamy de Samerey, procureur à la Chambre des Comptes, rachète l’hôtel et entreprend plusieurs aménagements dont la construction du bâtiment le long de la rue formant aile en retour qui abrite un escalier permettant un accès plus noble aux étages, et probablement une modification du toit pour créer un brisis. De cette époque date l’autre bâtiment perpendiculaire au corps de bâtiment principal qui servait d’écurie mais qui, surmonté d’un grenier à foin, masquait en partie la triple fenêtre sculptée à feuilles d’acanthe et têtes de lion du premier étage. La restauration a permis, en reculant la façade du premier étage de remettre en évidence cette triple fenêtre et de la restaurer.

Visite libre hotel particulier édifié en 1541 avec façade Renaissance ornée de sculpture de lions et escalier

Hôtel de Samerey 19 rue du Petit Potet 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00