Visite ZOO du Reynou ZOO du Reynou Le Vigen, lundi 18 mars 2024.

Visite ZOO du Reynou Semaine des métiers du tourisme Lundi 18 mars, 14h00 ZOO du Reynou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T14:00:00+01:00 – 2024-03-18T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-18T14:00:00+01:00 – 2024-03-18T15:30:00+01:00

Le Parc ZOO du Reynou : pensez qu’il n’y a pas que les soigneurs animaliers !!

Il y a aussi des recrutements de saisonniers ou des renforts de l’équipe au Snack, à la boutique, aux espaces verts, et en tant que femme de chambre, également comme agents techniques.

Pour le snack et la boutique pas de fiche de poste spécifique, profil sociable et motivé !

ZOO du Reynou 87110 Le Vigen Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « sabine.braun@limoges.cci.fr »}]