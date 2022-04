Visite zen du Museon Arlaten Museon Arlaten – Musée de Provence Arles Catégories d’évènement: Arles

Museon Arlaten – Musée de Provence, le dimanche 3 avril à 09:30

Envie de commencer le printemps du bon pied ? La visite ZEN est une invitation à **faire une pause** – pour souffler, ralentir, observer, pour s’ouvrir à l’instant présent et **ressentir pleinement les objets du musée.** **Elle prend son temps**, se laisse bercer par un rythme lent et se concentre sur quelques objets des collections. Des temps méditatifs, du toucher, des senteurs… Des objets, des lieux, de la créativité. Réservation obligatoire au 04 13 31 51 90 ou [reservation.museon@departement13.fr](mailto:reservation.museon@departement13.fr) Renseignements au 04 13 31 51 99 ou [info.museon@departement13.fr](mailto:info.museon@departement13.fr)

Gratuit

La pleine conscience s’invite au Museon Arlaten pour une visite originale et gratuite, dans le cadre des “Premiers dimanches du mois”. Museon Arlaten – Musée de Provence 29 rue de la République 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

