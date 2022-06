VISITE ZEN A MINERVE

2022-07-14 – 2022-07-14 Prendre le temps de s’arrêter, contempler et faire silence pour découvrir la Cité médiévale de Minerve. Esprit Tellurique vous propose une visite Zen au cœur de ce site exceptionnel.

En plus d’une visite historique et patrimoniale, votre guide propose des pauses contemplatives aménagées avec des exercices bien être très simples (respiration, méditation, relaxation) dernière mise à jour : 2022-06-23 par

