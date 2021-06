Lyon Bayer Crop Science - Inscriptions : constance.tuffet@bayer.com Métropole de Lyon Visite virtuelle d’un laboratoire Bayer d’analyses de résidus de produits de protection des plantes Bayer Crop Science – Inscriptions : constance.tuffet@bayer.com Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Visite virtuelle d’un laboratoire Bayer d’analyses de résidus de produits de protection des plantes Bayer Crop Science – Inscriptions : constance.tuffet@bayer.com, 18 juin 2021-18 juin 2021, Lyon. Visite virtuelle d’un laboratoire Bayer d’analyses de résidus de produits de protection des plantes

Bayer Crop Science – Inscriptions : constance.tuffet@bayer.com, le vendredi 18 juin à 10:30

La présence de résidus de produits phytosanitaires dans l’alimentation soulève de nombreuses questions. À la suite de ce constat, nous avons saisi l’opportunité de moderniser notre laboratoire d’analyse de résidus pour en faire un lieu de transparence sur nos pratiques scientifiques visant à garantir la sécurité des aliments issus de l’agriculture. C’est un véritable laboratoire avec de véritables scientifiques qui réalisent de s analyses et qui montrent ce que nous faisons, et les mesures que nous prenons pour préserver la santé humaine lorsque nous développons de nouvelles solutions de protection des cultures. L’activité de ce laboratoire est indispensable dans le processus d’homologation de toute nouvelle substance de protection des cultures. Nous avons adapté les visites de ce laboratoire en temps de Covid : grâce à des lunettes connectées, nos chercheurs vous emmènent dans le laboratoire, à distance, comme si vous y étiez. Ils répondent en direct à vos questions.

Sur inscription

Lors de cette visite virtuelle du laboratoire d’analyse de résidus de produits phytosanitaires de Bayer, des chercheurs vous présenteront en live leurs activités et répondront à vos questions Bayer Crop Science – Inscriptions : constance.tuffet@bayer.com Lyon Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-18T10:30:00 2021-06-18T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Étiquettes évènement : Autres Lieu Bayer Crop Science - Inscriptions : constance.tuffet@bayer.com Adresse Lyon Ville Lyon lieuville Bayer Crop Science - Inscriptions : constance.tuffet@bayer.com Lyon