Museon Arlaten – Musée de Provence, le jeudi 2 septembre à 18:30

De chez vous, confortablement installé (e) devant votre ordinateur, visitez le Museon Arlaten, guidé en direct par un médiateur culturel. Une expérience immersive unique qui vous fera voir le musée autrement, avec des points de vue inédits. La caméra mise au point par MyTourLive permet d’observer le musée et les vitrines sous tous les angles, une perche permet des points de vue inaccessibles aux visiteurs en chair et en os. Et, à tout moment, les visiteurs peuvent interrompre la visite pour poser leurs questions. Cette technologie est galement mise en oeuvre, entre autres, au Grand Palais, à la Fondation Louis Vuitton et au Musée départemental Arles antique.

Grâce à la technologie MyTourLive, effectuez une visite guidée, virtuelle et immersive à 360° du Museon Arlaten
Museon Arlaten – Musée de Provence
29 rue de la République 13200 Arles

2021-09-02T18:30:00 2021-09-02T19:30:00

