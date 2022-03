Visite virtuelle de Notre-Dame de Paris Micro-Folie Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Jonzac

Visite virtuelle de Notre-Dame de Paris Micro-Folie, 29 avril 2022, Jonzac. Visite virtuelle de Notre-Dame de Paris

Micro-Folie, le vendredi 29 avril à 15:00

Laissez-vous embarquer pour une expérience unique en son genre ! Des moindres recoins de la cathédrale aux détails architecturaux les plus imperceptibles, offrez-vous une visite à 360° de la Cathédrale Notre-Dame grâce au casque de réalité virtuelle et à la modélisation effectuée par Ubisoft pour le jeu Assassin’s Creed : Unity.

Sur inscription

Découvrez la cathédrale comme vous ne l’avez encore jamais vue grâce au casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2. Micro-Folie Cloître des Carmes 37 rue des Carmes 17500 Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T15:00:00 2022-04-29T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Jonzac Autres Lieu Micro-Folie Adresse Cloître des Carmes 37 rue des Carmes 17500 Jonzac Ville Jonzac lieuville Micro-Folie Jonzac Departement Charente-Maritime

Micro-Folie Jonzac Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jonzac/

Visite virtuelle de Notre-Dame de Paris Micro-Folie 2022-04-29 was last modified: by Visite virtuelle de Notre-Dame de Paris Micro-Folie Micro-Folie 29 avril 2022 Jonzac Micro-Folie Jonzac

Jonzac Charente-Maritime