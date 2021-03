Montigny-le-Bretonneux Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Visite virtuelle de l’expo La Ville à habiter Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Cette nouvelle exposition se penche sur l’évolution de la politique du logement et des différentes typologies d’habitats des années 1950 aux années 2000. Saint-Quentin-en-Yvelines est en effet un bon exemple du spectaculaire essor urbain de la seconde moitié du XXème siècle et un terrain d’expérimentation pour les architectes et les urbanistes. [L’expo en ligne](https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/exposition-temporaire-la-ville-habiter)

Visite virtuelle….en attendant la réouverture du Musée de la Ville

Visitez l’exposition « La ville à habiter : le logement à SQY, 1950-2000 » comme si vous y étiez ! Le Musée de la ville vous invite à une visite à 360° de sa nouvelle exposition avant son ouverture. Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

