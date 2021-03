Montignac Montignac Dordogne, Montignac Visite virtuelle de Lascaux IV Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Visite virtuelle de Lascaux IV, 16 mars 2021-16 mars 2021, Montignac. Visite virtuelle de Lascaux IV 2021-03-16 09:00:00 – 2021-03-16 D704 E Centre International de l’Art Pariétal

La visite virtuelle est en direct de Lascaux IV. Elle est enrichie des explications données par un médiateur et par des temps de questions/réponses. Depuis chez vous, explorez la grotte de Lascaux et ses splendides peintures rupestres comme si vous y étiez ! De la salle des Taureaux au Diverticule Axial, en passant par l'Abside, toutes les conditions sont réunies pour appréhender la Préhistoire de façon ludique et divertissante durant 1h15. Renseignement sur www.lascaux.fr dans l'onglet « Offre du moment ».

Catégories d'évènement: Dordogne, Montignac