Visite virtuelle de Jupiter 1000, démonstrateur industriel de Power-to-Gas

Webinaire en ligne, le mercredi 16 mars à 14:00

Le Power-to-Gas consiste à convertir de l’énergie électrique sous forme de gaz, qui peut ensuite être stockée et/ou transportée via les infrastructures gazières. Ce procédé favorise ainsi le développement des énergies renouvelables en facilitant l’équilibrage des réseaux électriques et en valorisant les surplus de productions intermittentes, notamment éoliennes et solaires. Le potentiel de gaz ainsi produit par électricité renouvelable et bas-carbone a été estimé par l’ADEME à 140 TWh par an à l’horizon 2050, soit plus du tiers de la production nucléaire actuelle. Jupiter 1000 est un projet multipartenaire de démonstrateur industriel de Power-to-Gas piloté par GRTgaz, soutenu par la Commission européenne, l’ADEME, le Programme d’investissement d’avenir de l’État et la Région Provence Alpes Côte d’Azur. Le démonstrateur, construit à Fos-sur-Mer sur un site du Grand Port Maritime de Marseille, a été mis en service fin 2019 sous la conduite des équipes de GRTgaz. La première injection d’hydrogène dans le réseau de transport de gaz a eu lieu en février 2020. Pour la première fois en France, l’échelle du mégawatt est atteinte pour une unité de Power-to-Hydrogen grâce à deux technologies d’électrolyseur – PEM (à membrane) et Acaline – installés et maintenus par le partenaire McPhy. C’est l’électricité en provenance d’un champ d’éoliennes de la CNR qui est utilisé pour produire de l’hydrogène. Le Green Hydrogen est ensuite purifié, séché, comprimé, puis mélangé au méthane et injecté dans une canalisation de transport de gaz. Jupiter 1000 inclut aussi une unité de Power-to-Methane grâce à un méthaneur développé par le partenaire Khimod, avec l’aide du CEA. Le méthane de synthèse (SNG) est produit à partir de l’hydrogène issu de l’électrolyse et du CO2 issu de fumées industrielles du voisin Ascométal, capturé par un procédé de Leroux & Lotz. (Pour plus d’informations sur le projet et les partenaires : [www.Jupiter1000.eu](http://www.Jupiter1000.eu).) La visite virtuelle des installations de Jupiter 1000 se fera via Microsoft Teams, le mercredi 16 mars 2022 de 14h à 15h30. Inscription obligatoire en remplissant le formulaire d’ici le 15 mars inclus : [[https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nEocCIbqjEabTDDZnWPfdqDlRGvSAE9Fs8okEaVPVOVUNDBRVjVaREtBUjNVTTZQUkk0SlM0NlVBQy4u](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nEocCIbqjEabTDDZnWPfdqDlRGvSAE9Fs8okEaVPVOVUNDBRVjVaREtBUjNVTTZQUkk0SlM0NlVBQy4u)](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nEocCIbqjEabTDDZnWPfdqDlRGvSAE9Fs8okEaVPVOVUNDBRVjVaREtBUjNVTTZQUkk0SlM0NlVBQy4u)

GRTgaz, via son centre de R&D, organise une visite virtuelle de ses installations de Power-to-Gas le 16 mars 2022.

