VISITE VIRTUELLE AU PRYTANÉE MILITAIRE La Flèche, 17 juillet 2022, La Flèche.

VISITE VIRTUELLE AU PRYTANÉE MILITAIRE

Prytanée Militaire Rue du Parc La Flèche Sarthe Rue du Parc Prytanée Militaire

2022-07-17 17:00:00 – 2022-07-31 19:00:00

Rue du Parc Prytanée Militaire

La Flèche

Sarthe

Grâce à la technologie révolutionnaire des lunettes Hololens©, hologramme et réalité se confondent. Accompagné d’un guide-conférencier bien réel, partez en immersion pour une expérience unique : l’histoire du Collège royal et les merveilles architecturales de l’église Saint-Louis n’auront plus de secrets pour vous !

Deux visites thématiques au choix chaque jour :

17H15 – L’HISTOIRE DU COLLÈGE ROYAL ET SON ARCHITECTURE

18H45 – L’ÉGLISE ROYALE SAINT-LOUIS

Infos pratiques :

Carte d’identité obligatoire.

Tarif unique : 5 €. Nombre de places limité (5 personnes par visite). Durée : environ 45 minutes. Visite disponible sur le Pass Culture.

Réservation fortement conseillée.

RDV à l’entrée du Prytanée (cour de Crédence), rue du parc, à La Flèche.

Grâce à la technologie révolutionnaire des lunettes Hololens©, hologramme et réalité se confondent. Accompagné d’un guide-conférencier bien réel, partez en immersion pour une expérience unique : l’histoire du Collège royal et les merveilles architecturales de l’église Saint-Louis n’auront plus de secrets pour vous !

Deux visites thématiques au choix chaque jour :

17H15 – L’HISTOIRE DU COLLÈGE ROYAL ET SON ARCHITECTURE

18H45 – L’ÉGLISE ROYALE SAINT-LOUIS

Infos pratiques :

Carte d’identité obligatoire.

Tarif unique : 5 €. Nombre de places limité (5 personnes par visite). Durée : environ 45 minutes. Visite disponible sur le Pass Culture.

Réservation fortement conseillée.

RDV à l’entrée du Prytanée (cour de Crédence), rue du parc, à La Flèche.

Rue du Parc Prytanée Militaire La Flèche

dernière mise à jour : 2022-07-07 par