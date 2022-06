Visite VIP du marché de Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou, 9 juillet 2022, Nogent-le-Rotrou.

Visite VIP du marché de Nogent-le-Rotrou

Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-09 14:00:00

Nogent-le-Rotrou

Eure-et-Loir

NOUVEAU : Visitez le Marché de Nogent-le-Rotrou, accompagné par l’Office de Tourisme et de Commerce du Perche. Flânez sur le marché, rencontrez les producteurs locaux, dégustez le cidre AOP du Perche au Chardon, magasin de producteurs bio, apprenez à cuisiner ces produits avec l’association Le Circonflexe, dégustez et repartez avec un panier de produits locaux !

Deux formules possibles : Visite simple (visite et dégustation de cidre) : 20€/personne ou Visite tout compris (visite, dégustation, atelier cuisine, repas et panier garnis) : 50€/personne.

Sur inscription.

tourisme@otcperche.com +33 2 37 37 30 10

OTC du Perche

Nogent-le-Rotrou

