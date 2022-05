Visite VIP au zoo, 15 juillet 2022, .

Visite VIP au zoo

2022-07-15 – 2022-07-15

EUR 30 30 Une expérience unique à partager en famille pour connaître l’envers du décor du zoo d’Asson et de ses résidents et une opportunité de partager les anecdotes qui font l’histoire du Zoo. Programme : Petit-déjeuner de Radjah et des makis catta puis visite des loges des gibbons , des ocelots, de la volière des loriquets , de la maison des zèbres …

Réservation obligatoire.

