Laissez-vous transporter et admirez les majestueuses villas pornichétines nichées dans leur écrin de verdure. Des visites incomparables au détour des belles avenues pour (re)découvrir le riche patrimoine balnéaire de Pornichet, station renommée à la Belle Époque.

Infos utiles :

Les jeudis 14 et 21 avril, 5 mai. Les lundis 4 et 18 juillet, 1er, 8 et 29 août à 10h.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.

Visites à pied.

Durée des visites : 1h30 environ.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme car le nombre de personnes est limité.

L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler en cas d’intempéries ou si le nombre de participants est insuffisant.

Programme susceptible d’être modifié en fonction des mesures sanitaires.

Tarifs :

Adulte : 7€

Enfants -12 ans : 3,5€

La magie d’une époque !

