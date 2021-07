Navenne Navenne Haute-Saône, Navenne Visite village de Navenne Navenne Navenne Catégories d’évènement: Haute-Saône

Navenne Haute-Saône Navenne Boucle découverte de la commune de Navenne avec arrêts commentés sur ses différents points d’intérêt. L’accent sera mis sur le cimetière du village, connu pour ses illustres personnages. Intervenant : Martine Beuraud

